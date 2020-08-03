تحرير 310 محاضر تموينية بالمنوفية خلال عيد الأضحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه تم شن عدد من الحملات التفتيشية خلال أيام عيد الأضحى، لضبط الأسعار والوقوف على مدى جودة المنتجات المعروضة.





وأسفرت عن تحرير ( 310 ) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، منها 178 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و132 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.





وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير 10 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمركز ومدينة بركة السبع لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى، كما تم تحرير 4 محاضر لأصحاب مخابز بلدى بمركز ومدينة الشهداء وذلك لعدم وجود شهادة صحية وتجميع دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء.





فيما تم تحرير 2 محضر ضد أصحاب محل جزارة لذبحهم لحوم بلدى خارج المجازر وتحرير محضر آخر ضد مجهول لتجميعه دقيق بلدى محظور تداوله وضبط 15 شيكارة بمركز ومدينة السادات.





وتم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بناحية طليا لحيازته وعرضة للبيع شاى مجهول المصدر وضبط 960 كجم شاى، وتحرير محضر آخر ضد مجهول لتجميعه دقيق بلدى محظور تداوله وضبط 10 شكائر دقيق بمركز ومدينة أشمون، كما تم تحرير محضر ضد صاحب هايبر بمدينة شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع لحوم مجمدة غير صالحه للاستهلاك الآدمي.





ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية وأماكن تداول بيع اللحوم ومستودعات البترول بنطاق المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين من أى تلاعب خلال أيام عيد الأضحى المبارك.