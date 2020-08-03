بعد 90 يوم حظر| حميد الشاعرى يلتقى ابنتيه العائدتين من أمريكا





وقال حميدى الشاعرى : "الحمد لله .. بناتي نبيلة ونورا في مصر بعد ٩٠ يوم حظر في امريكا.. بحبكم".





كان الفنان رامى جمال شارك متابعيه صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهر رامى جمال برفقة حميد الشاعري والموزع توما في الصورة من كواليس أغنيته الجديدة.

وعلّق على الصورة: "الاستاذ الكبير حميد الشاعري واخويا الموزع العبقري توما حالا من الاستديو ألبوم تحفه وانا عامل غنوة إن شاء الله تعجبكم".

نشر الفنان حميد الشاعرى صورته مع ابنتيه نبيلة ونورا وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث لم يلتق بهما منذ 90 يوما بسبب فرض حظر السفر وعدم تمكنهما من العودة من امريكا.