فاتحة خير على صناعة السينما.. عمرو سلامة يشيد بتجربة صاحب المقام





الفيلم تم تأجيله قبل فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض، و تظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث.