AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فاتحة خير على صناعة السينما.. عمرو سلامة يشيد بتجربة صاحب المقام

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:25 م
صاحب المقام
صاحب المقام
Advertisements
محمد نبيـل
أعرب المخرج عمرو سلامة عن اعجابه بتجربة عرض فيلم "صاحب المقام" عبر منصة شاهد، وقال عبر صفحته بموقع فيس بوك: لو نجح فيلم صاحب المقام في جذب المشاهدات والاشتراكات لمنصة شاهد هذا سيكون فاتحة خير على صناعة السينما كلها.

وأضاف: نعم أفلام السينما مكانها قاعات السينما، بتجربة بصرية وصوتية كاملة وبدون تشتيت أو توقيف، هذه هي التجربة الأهم على الإطلاق، لكن هناك أفلام قد تكون خاصة أو بها قدر من التجربة أو بديلة في أنواعها قد ترى النور بسبب المنصات فقط ومن دونها لن تصنع أو ترى النور، وأخريا تمنى النجاح للفيلم وقال: أتمنى النجاح للفيلم، بحيي شاهد على قرار يبدو فيه مخاطرة إقتصادية، وبحيي صناع الفيلم لجرأتهم في صناعة فيلم مختلف.

وبرغم وفاة كل من الفنان إبراهيم نصر ومن بعده الفنان محمود مسعود، إلا أنهما يظهران كضيوف شرف ضمن فيلم "صاحب المقام" المنتظر عرضه في عيد الأضحى على منصة شاهد VIP التابعة لقنوات MBC.

فيلم "صاحب المقام"، بطولة النجمة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.



الفيلم تم تأجيله قبل فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض، وتظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث.

كان لـ آسر ياسين جد يعد وليا من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، وآسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهما فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد صاحب المقام.. هل تسحب المنصات الإلكترونية البساط من السينمات في ظل أزمة كورونا؟

السينما على المنصات الإلكترونية بعد "صاحب المقام".. الشناوي: المنتجون يحاولون تجنب خسائر الإغلاق.. السبكي: تجربة مميزة

إبراهيم نصر ومحمود مسعود يظهران في فيلم "صاحب المقام" رغم وفاتهما

مخرج صاحب المقام يهدي فيلمه إلى روح المخرج سمير سيف

يسرا تروج لـ فيلم صاحب المقام.. شاهد

مخرج صاحب المقام: يسرا بكت بعد مشاهدة الفيلم

ترشيحاتنا

ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

بسبب خطأ وقعت فيه معظم دول العالم.. إسبانيا تفرض الحجر الصحي من جديد

العثور على جثة طفل مفقود في معدة تمساح | شاهد

5 زيجات في حياة رشدي أباظة.. سامية جمال الأطول والثانية أمريكية

بالبوركيني .. شاهد إطلالات نيرمين الفقي على البحر

مقابل 2000 جنيه.. زمردة بنت شيري هانم: قلت لأمي انزلي دلوقتي وجبت راجل في شقتنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد