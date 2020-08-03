فاتحة خير على صناعة السينما.. عمرو سلامة يشيد بتجربة صاحب المقام

أعرب المخرج عمرو سلامة عن اعجابه بتجربة عرض فيلم "صاحب المقام" عبر منصة شاهد، وقال عبر صفحته بموقع فيس بوك: لو نجح فيلم صاحب المقام في جذب المشاهدات والاشتراكات لمنصة شاهد هذا سيكون فاتحة خير على صناعة السينما كلها.
وأضاف: نعم أفلام السينما مكانها قاعات السينما، بتجربة بصرية وصوتية كاملة وبدون تشتيت أو توقيف، هذه هي التجربة الأهم على الإطلاق، لكن هناك أفلام قد تكون خاصة أو بها قدر من التجربة أو بديلة في أنواعها قد ترى النور بسبب المنصات فقط ومن دونها لن تصنع أو ترى النور، وأخريا تمنى النجاح للفيلم وقال: أتمنى النجاح للفيلم، بحيي شاهد على قرار يبدو فيه مخاطرة إقتصادية، وبحيي صناع الفيلم لجرأتهم في صناعة فيلم مختلف.
وبرغم وفاة كل من الفنان إبراهيم نصر ومن بعده الفنان محمود مسعود، إلا أنهما يظهران كضيوف شرف ضمن فيلم "صاحب المقام" المنتظر عرضه في عيد الأضحى على منصة شاهد VIP التابعة لقنوات MBC.
فيلم "صاحب المقام"، بطولة النجمة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.
الفيلم تم تأجيله قبل فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض، وتظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث.
كان لـ آسر ياسين جد يعد وليا من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، وآسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهما فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.