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فن

لن تجد لي شبيه.. نوال الزغبى تثير تساؤل متابعيها برسالة غريبة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:34 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة الذهبية، الفنانة نوال الزغبى، صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات"إنستجرام".


وعلقت نوال الزغبى على الصورة برسالة غريبة قائلة :"لن تجد لى شبيه ..ولم تجدنى أنا أيضًا".


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يُذكر أن احدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".


وغنت نوال الزغبي مؤخرا "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

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