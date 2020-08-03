بعد 5 أشهر من البحث.. اكتشاف سبب وفاة الأفيال المفاجئ

بعد مرور أكثر من 5 شهر على وفاة الأفيال في بوتسوانا، توصل العلماء أخيرا إلى سبب وفاتها بهذا الشكل الغامض.





ووفقا لمجلة سانس أليرت العلمية، قالت إدارة الحياة البرية، إن مئات الأفيال التي توفيت بشكل غامض في دلتا أوكافانجو الشهيرة في بوتسوانا ربما ماتوا نتيجة تسمم طبيعي.





ويوجد في الدولة التي تقع في الجنوب الافريقي غير الساحلي أكبر عدد من الأفيال في العالم، ويقدر عددهم بحوالي 130 ألف فيل.





وتوفي حوالي 300 فيل على مدار 5 أشهر منذ شهر مارس الماضي، مع ازدياد أعداد وفاتهم خلال الشهر الماضي، وكانت قد استبعدت السلطات مرضهم بالجمرة الخبيثة، وكلك الصيد غير المشروع لأن أنيابهم كانت سليمة.





وقال سيريل تاولو، مدير إدارة الحياة البرية إن الاختبارات الأولية التي اجريت لم تكن نهائية، وبناءا على بعض النتائج الأولية فإنهم اعتبروا وفاتهم ناتجة عن تسمم طبيعي.





ولم يثبت حتى الآن سبب الوفاة النهائي، وأوضح تاولو أن بعض البكتريا هي التي تسببت في تسمم المياه التي شربها 281 فيلا.