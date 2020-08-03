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تطبيق لتأكيد عدد الحضور.. الكنيسة الإنجيلية تكشف عن إجراءاتها استئناف الصلوات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف القس إميل نبيل عبد المسيح، راعي الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة، عن الإجراءات المتبعة لاستئناف الصلوات، والتي كانت متوقفة في الكنيسة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مقدما الشكر لكافة أجهزة الدولة المعنية على هذا القرار الحكيم.

وأكد عبد المسيح، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، إن إعادة فتح الكنيسة لن يكون بنفس الأعداد ونفس الأساليب، وسيكون هناك مرونة بالنسبة للصلوات، مشيرا إلى أنة ستكون الصلاة لمدة لا تزيد عن ساعة، مع الجلوس بمسافات متباعدة. 

وتابع راعي الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة، أنه لابد من التزام كل شخص بارتداء الكمامة وفتح الأبواب والشبابيك أثناء الصلوات، مع التطهير وغسل الأيدي بالمطهرات المختلفة قبل دخول الكنيسة، مع توفير مطهرات على أبواب الكنائس، مع عمل تطبيق لتأكيد عدد الحضور.

وأشار راعي الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة، إلى أنه نستعد لإعادة فتح الكنائس، بعد أكثر من 4 شهور من توقف عن العبادة في الكنائس، لإجراءات النظافة والتعقيم والتطهير.

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