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برلمان

برلماني لمنظمة الصحة العالمية: كورونا ينحسر.. والأرقام ما تكدبشى

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:26 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن عدم وجود علاج لفيروس كورونا واحتمالية عدم وجود لقاح، لا تستند إلى الأرقام أو الوقائع العلمية، مردفا: "راجعوا الأرقام.. الأرقام مبتكدبش".

وأشار شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن العديد من الدول ومن ضمنها مصر شهدت انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات، ما يؤكد وجود علاج للأزمة وأنها في طريقها للانحسار، مطالبا بضرورة مناقشة هذه تصريحات الصحة العالمية ومعرفة أسبابها.

وطالب النائب بضرورة استمرار الاجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون من أزمة كورونا حتى يتم القضاء عليها نهائيا وتسجل مصر صفر في الإصابات والوفيات.

ونوه إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا وهذه النقطة الصحيحة في تصريحات الصحة العالمية لكنها أخطأت في توقعاتها بشأن استمرار الأزمة وعدم إيجاد حل لها.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، تصريحًا صادمًا عن تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 حول العالم، مؤكدة أنه قد لا يكون هناك حل لأزمة تفشي فيروس كورونا إطلاقًا. 

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