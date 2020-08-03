AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأربعاء .. استئناف مسابقة مرتبط محترفي اليد مواليد 2000

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:12 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تستأنف يوم الأربعاء المقبل مباريات مسابقة مرتبط محترفي اليد مواليد 2000 بالجولة السادسة والتى ستشهد 7 مباريات وتقام على النحو التالي : 

المجموعة الأولى
الأهلى أمام الاوليمبى
سموحة أمام سبورتنج
الزهور أمام طلائع الجيش
جزيرة الورد أمام الحوار

المجموعة الثانية
الزمالك أمام الجزيرة
المعادى أمام هليوبلس
حدائق الاهرام أمام الطيران

ويستأنف النشاط الرياضي في مصر بعد قرار مجلس الوزراء ، بعودة الحياة تدريجيا ، واستئناف جميع المسابقات لكل الاتحادات الرياضية بشكل طبيعي بعد توقف دام لمدة تزيد عن 4 أشهر تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وجاء قرار عودة النشاط الرياضي ، مشترطا تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات وزارتي الصحة والشباب والرياضة المعلنة في البروتوكول الطبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة اليد من الألف للياء.. الاتحاد يستمع للأندية ويقرر الإلغاء.. الأهلى يرفض.. والوزارة تنسف كل السوابق

استئناف النشاط الرياضي.. المحافظ يتفقد جاهزية استاد الإسكندرية لاستقبال المباريات

عبدالحفيظ: نستعد بشكل قوي.. وإعلان موعد استئناف الدوري أمر إيجابي

ترشيحاتنا

لو طالت المسافات.. ظهور جديد لمحمد صلاح مع لوفرين عبر الفيديو

كويتيون يتحدثون لـ صدى البلد: مصيرنا واحد.. الإخوان يلعبون بالنار لتمرير صفقة أردوغان المشبوهة.. علاقات البلدين متجذرة ولا مساس بها

وفري فلوسك.. إليك طريقة عمل عجينة البان كيك

لا حل لأزمة كورونا.. خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس

تدريب بدني انفرادى لصالح جمعة على هامش مران الأهلي

حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. مستشار المفتي يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري فلوسك.. إليك طريقة عمل عجينة البان كيك

رسميا.. جوجل تكشف عن Pixel 4a.. تعرف على المواصفات والسعر..صور

يقوي المناعة ويمنع الجلطات .. جمال شعبان ينصح بتناول نوعين من العصائر يوميا