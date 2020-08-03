الأربعاء .. استئناف مسابقة مرتبط محترفي اليد مواليد 2000

تستأنف يوم الأربعاء المقبل مباريات مسابقة مرتبط محترفي اليد مواليد 2000 بالجولة السادسة والتى ستشهد 7 مباريات وتقام على النحو التالي :





المجموعة الأولى

الأهلى أمام الاوليمبى

سموحة أمام سبورتنج

الزهور أمام طلائع الجيش

جزيرة الورد أمام الحوار





المجموعة الثانية

الزمالك أمام الجزيرة

المعادى أمام هليوبلس

حدائق الاهرام أمام الطيران





ويستأنف النشاط الرياضي في مصر بعد قرار مجلس الوزراء ، بعودة الحياة تدريجيا ، واستئناف جميع المسابقات لكل الاتحادات الرياضية بشكل طبيعي بعد توقف دام لمدة تزيد عن 4 أشهر تجنبا لانتشار فيروس كورونا.





وجاء قرار عودة النشاط الرياضي ، مشترطا تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات وزارتي الصحة والشباب والرياضة المعلنة في البروتوكول الطبي.