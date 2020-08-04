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10 اشتراطات.. الشرقية تضع اللمسات الأخيرة لإجراء انتخابات الشيوخ.. وراحة الناخبين في المقام الأول للمحافظة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:11 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد الطحاوي

تستعد مختلف المحافظات لإجراء أول انتخابات لمجلس الشيوخ، والتي من المقرر لها يومي 11 و 12 من شهر أغسطس الجاري، والتي تكثف مختلف المحافظات من استعداداتها لإستقبال هذا العرس الانتخابي باعتباره أحد الاستحقاقات الدستورية التي كفلها الدستور والقانون لجميع المواطنين المقيدين ضمن كشوفات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن بين محافظات الجمهورية، بدأت محافظة الشرقية تجهيزاتها لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال اجتماع عقده الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية في المحافظة لوضع اللمسات النهائية لاجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

 

استحقاق دستوري ووعي سياسي

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تشجيع المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 والتي ستنطلق يومي 11 ، 12 أغسطس الجاري لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه الوعي والحس السياسي بأن يشارك في الإستحقاقات الدستورية ويُعلي من شأن مؤسساته النيابية العريقة.

 

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بضرورة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ لمراجعة المقرات الانتخابية والتأكد من سلامة مداخل واسوار المقرات وتوافر اشتراطات الوقاية من الحريق.

احتياطات الأمان للجان

ووضع محافظ الشرقية خلال اجتماع وضع استعداد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، مجموعة من الاشتراطات التي ألزم بها جميع رؤساء المراكز والمدن والمديريات على مستوى المحافظة، والتي من بينها التوجيه بوجود حرم أمني حول المقر الإنتخابي ليتيح التأمين الكامل، والتأكد من سلامة باب اللجنة الإنتخابية ومتانته والنوافذ مزودة بمصبات حديدية لتأمين صناديق الإقتراع، وجود تليفون أرضي بكل مقر انتخابي بحالة جيدة ويعمل.

تجهيز دورات مياه

وحرصا على سلامة المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات ودخول لجان الاقتراع، وجه محافظ الشرقية، بضرورة مراجعة تجهيزات دورات المياه في المقرات الانتخابية، ووجود دورات مياه نظيفة وصالحة للاستخدام بكل مقر انتخابي، وتوفير كشافات كهرباء ومولد كهربائي احتياطي في حالة إنقطاع التيار الكهربي داخل المقر الإنتخابي.

 

كراسي متحركة لكبار السن

كما شدد المحافظ على توفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، توفير عدد 50 شيكارة رمل وزن الشيكارة لا يقل عن 50 كيلو جرام أمام كل مقر انتخابي ويتم توزيعها 25 شيكارة يمين باب المقر الإنتخابي و25 شيكارة شمال باب المقر الانتخابي، وتوفير سيارة حماية مدنية و سيارة إسعاف قريبة من المقرات الإنتخابية.

 

ووجه بإستقبال عناصر التأمين وتسكينهم والتأكيد على تواجد المسؤول عن المقر الإنتخابي ( مدير المدرسة الوحدة الصحية ومركز الشباب الجمعية الزراعية)، والاهتمام بأعمال التطهير والتعقيم بالمقرات الانتخابية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين عليه
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