استنوا أقوى أغنية للصيف .. عمر كمال يروج لعمل جديد بصحبة حسن شاكوش |فيديو

روج الفنان عمر كمال لأغنيته الجديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك " بنشر فيديو له برفقة الفنان حسن شاكوش.





وكتب عمر كمال معلقا علي الفيديو، قائلا : "وحشتونا جدا .. استنوا اقوي اغنية الصيف دا ".





كان عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.





اقرأ أيضًا :





الأغنية من كلمات مصطفى حدوته توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.



