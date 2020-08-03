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فن

استنوا أقوى أغنية للصيف .. عمر كمال يروج لعمل جديد بصحبة حسن شاكوش |فيديو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:49 م
عمر كمال و حسن شاكوش
عمر كمال و حسن شاكوش
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ميرنا محمود
روج الفنان عمر كمال  لأغنيته الجديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك " بنشر فيديو له برفقة الفنان حسن شاكوش. 

وكتب عمر كمال معلقا علي الفيديو، قائلا : "وحشتونا جدا .. استنوا اقوي اغنية الصيف دا ".

كان عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

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الأغنية من كلمات مصطفى حدوته توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

@omarkamal.officia

وحشتونا جدا .. أستنوا اقوى اغنية الصيف ده 💪🏻❤️

♬ الصوت الأصلي - omarkamal.officia
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