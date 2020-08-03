مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد اجتماعا تنظيميا لدعم مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ





عقد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، اجتماعًا تنظيميًا بدائرة الرمل ثان شرق الإسكندرية لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس، وذلك وفقًا لتعليمات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والتي ترتكز على ضرورة الالتزام الحزبي ودعم وتأييد مرشحي الحزب بكل الامكانات المتاحة، وذلك في حضور السيد جمعة، المرشح رقم (4) على المقاعد الفردية.





وخلال الاجتماع أكد جمعة على أهمية حشد المواطنيين للذهاب إلى صناديق الانتخابات، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن بما له من قيادات طبيعية موجودة على الأرض قادر على الحشد والوصول إلى الصناديق يومي 11 و12 أغسطس.





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وأشار إلى أن المرشحين تم اختيارهم بعناية، وكل مرشح له بصمته الواضحة في دائرته وفي جميع أقسام المحافظة، لن يدخروا جهدًا في خدمة الوطن، والمواطنين، مشددًا على أهمية مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان.





وقد أعلن المستشار محمد أمين المشد، محمد أمين المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، أن عدد المرشحين 67 مرشحًا على 7 مقاعد فردي، وقائمة واحدة هي القائمة الوطنية لمنطقة غرب الدلتا التي تضم الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وتتنافس على 15 مقعدًا.





ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (3)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.