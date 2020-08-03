لردع المخالفين .. حملة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات بالنزهة |صور

قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهه بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتحت اشراف المهندس ابراهيم صابر نائب المنطقة الشرقية بالمرور الميداني بدائرة الحي برفقة مسؤولي الاشغالات و المتابعة الميدانية ومسؤول المربعات.

وشملت الجولة ملاحظه الحالة ومتابعة اي مخالفات للبناء اثناء فترة الاعياد واتخاذ ما يلزم بشانها تفعيلا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



وأسفر المرور عن ازالة في المهد بالعقار 11 شارع معاذ بن جبل حيث قام المخالف بعمل قواطيع وحوائط بجراج العقار لبناء غرفة تم ازالتها وتحرير محضر بالواقعة لعرض المخالف على النيابة العسكرية.





كما تم إيقاف الأعمال الجارية على سطح العقار 25 شارع محمد شفيق امام نادي الغابة لقيام المخالف بمحاولة استكمال غرفة بسطح العقار تم صرف العمال والتحفظ على المعدات المستخدمه وتحرير محضر بالواقعة لعرض المخالف على النيابة العسكرية.





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وشملت الحملة رفع الاشغالات من الباعة الجائلين المترددين على ميدان الالف مسكن ورفع بائع متجول بشارع عبد الحميد بدوي مع شارع الحجاز .