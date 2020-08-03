أحمريكا.. علا الفارس تجنن العقل بإطلالة كلاسيكية

وارتدت

بإطلالة كلاسيكية ، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير باللون الأحمر بنصف كم، يتوسطه حزام باللون الأحمر، واختارت حذاء وحقيبة بنفس لون الفستان، وهو ما أبرز من رشاقتها.

