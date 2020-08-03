أحمريكا.. علا الفارس تجنن العقل بإطلالة كلاسيكية

حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس على مشاركة متابعته صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة كلاسيكية ، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.
وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: أحمريكا.
وارتدت علا الفارس بإطلالة كلاسيكية ، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير باللون الأحمر بنصف كم، يتوسطه حزام باللون الأحمر، واختارت حذاء وحقيبة بنفس لون الفستان، وهو ما أبرز من رشاقتها.
وقامت علا الفارس بـ ترك شعرها منسدلا على اكتافها وظهرها بطريقة انسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع الماكياج الهادئ، فقامت باختيار اللون الأحمر كأحمر الشفاه.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بإرتداء الاكسسوارات ، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع اساور ناعمة باللون الذهبي.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram
A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on