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شاهد.. لقطات مصورة من الفضاء لـ قلب إعصار أسياس في أمريكا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:21 م
اعصار اسياس من السماء
اعصار اسياس من السماء
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هاني حسين
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو من الفضاء لقلب إعصار «اسياس»، بالولايات المتحدة الأمريكية.


ونشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية فيديو يظهر طائرة تحلق فوق قلب عاصفة أسياس بالقرب من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.


وحذر مركز الأعاصير الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية من إعصار جديد قد يشكل خطورة على بعض الولايات الأمريكية أبرزها ولايتا فلوريدا و نورث كارولينا ، بعد مروره بجزر البهاما . 


وحسب ما ذكرت " CNN"  أنه بدأ سكان  ولاية فلوريدا يشعرون بآثار عاصفة قوية في طريقها إليهم ومن المتوقع أن تصل إلى الساحل الشرقي صباح الغد لتبدأ ضربه. 


ويتوقع الخبراء  أن تصل العاصفة إلى اليابسة في أي وقت اليوم ليس بالضرورة أن تصل غدا فالولاية بأكملها رفعت حالة الطوارئ القصوى للتصدي لـ الإعصار و الخروج منه بأقل الخسائر ، و تشير التوقعات إلى أن العاصفة قد تضرب  اليابسة بين تشارلستون وساوث كارولينا ميرتل بيتش مساء الاثنين.


وفقا للتنبؤات التي أعلنها مركز الأعاصير في أمريكا أن العاصفة إسياس قد تتسبب في هياج مياه المحيط و أيضا تتسبب في هطول أمطار غزيرة من أسياس يمكن أن يؤدي إلى فيضانات مفاجئة قد تهدد الحياة في جزر البهاما وفيضانات على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة".
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