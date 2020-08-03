AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنتاج الحربي يكشف حقيقة تأجيل مباراتي مصر والأهلي فى الدوري

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:20 م
فريق الإنتاج الحربي
فريق الإنتاج الحربي
Advertisements
محمد سمير
أكد مجدي عبد العاطي المدرب العام للإنتاج الحربي، عدم وصول أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة لتأجيل مباريات الفريق القادمة في مسابقة الدوري المصري.

وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه من المقرر أن يلتقي الإنتاج مع نادي مصر والأهلي يومي 8 و14 من شهر أغسطس الجاري، وحتى هذه اللحظة لم يتم إبلاغنا بتأجيل المباراتين.

وأضاف عبد العاطي أنه من الأفضل تأجيل المباراتين بسبب الظروف التي يمر بها الفريق بسبب عدم خوض أي مباراة ودية كما لا يخوض الفريق التدريبات الجماعية بجميع العناصر.

وأشار عبد العاطي إلى أن الإنتاج الحربي يطبق الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق منذ اليوم الأول، ولا يوجد تهاون داخل الفريق .

واختتم: "ننتظر قرار اتحاد الكرة بتأجيل المباراتين ولكن في النهاية سوف ننفذ أي قرار يتم اتخاذه".

وعانى الإنتاج الحربي من إصابات عديدة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن، برصيد 23 نقطة من 17 مباراة، حيث تلقى 4 هزائم مقابل 5 انتصارات و8 تعادلات، كما يملك الفريق سجلا متكافئا بين دفاعه وهجومه، إذ أحرز 15 هدفا واستقبل مثلها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوبير يكشف سر ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا في فريق الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي يحذر اتحاد الكرة ويطالب بهذا الأمر.. فيديو

هل يحق لاتحاد الكرة رفض طلب الإنتاج تأجيل مباراتي الأهلي ونادي مصر؟ .. محمد فضل الله يجيب

مدرب الإنتاج الحربي الجديد: لم أتردد في العودة لمنصب الرجل الثاني

ترشيحاتنا

كورونا ينخفض في المواصلات ويزيد في مكان العمل.. علماء يكتشفون السر

مسحة كورونا لـ طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري بالدوري.. غدا

التعليم تحسم الجدل: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا .. وشوقي يوجه كلمة عبر السوشيال ميديا لتهنئة الأوائل

فشل في اغتصاب مذيعة جميلة.. فـ لقنها علقة موت أمام ابنها.. صور

لن تصدق.. القبض على قطة حققت ما فشل فيه رجال العصابات.. صور

بعد حادث الساحل الشمالي.. تعرف على سعر ونوع سيارة حمو بيكا

AdvertisementS

7 مواقف تكشف عن الوجه الحقيقي لمرتضى منصور

بالأسماء.. 6 صفقات تنتظر كلمة الحسم في الأهلي والزمالك | تعرف عليها

كلوب يطيح بـ 10 لاعبين خارج ليفربول .. وغموض حول مصير صلاح

تقارير: بن شرقي يقرر مقاضاة إعلامي مصري لهذا السبب

بعد قرار الأهلي.. حكايات المدربين الأجانب في قطاعات الناشئين بالأندية المصرية.. وماذا حققوا

الرموز مستهدفة.. عدلي القيعي: إثارة قضية نادي القرن هدفها الشوشرة على تاريخ الأهلي

مسحة كورونا لـ طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري بالدوري.. غدا

معجبة تعلن إصابة إسلام الشاطر بـ كورونا.. ورد قوي من اللاعب

أخبار الرياضة| حسم مستقبل جوهرتي الأهلي.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم جديد من بيراميدز.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كاف يعلن تفاصيل جديدة حول نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

صفقة عربية جديدة تقترب من الانضمام لـ صفوف ليفربول

تعليق عصام الحضري على وجوده بقائمة الأكثر ظهورا بتيشرت الأهلي في جميع البطولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 حقائق خطيرة عن آخر لقاح ينتظره العالم لـ علاج مصابي كورونا

بـ فستان أبيض جذاب .. أصغر رئيسة وزراء في العالم سانا مارين تحتفل بزفافها

لأول مرة.. بتمويهات خفيفة BMW M3 الجديدة أثناء اختبارها.. صور