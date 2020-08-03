مجرد رقم .. تركي آل الشيخ يحتفل بـ عيد ميلاده برسالة مؤثرة

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "٣٩ عام من العمر، راحت وصارت مجرد رقم يكتب على الكيكه".









ونُقل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.





وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والذي كان يعالج فيه يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.