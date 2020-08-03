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رياضة

مجرد رقم .. تركي آل الشيخ يحتفل بـ عيد ميلاده برسالة مؤثرة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:15 م
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على الاحتفال بـ عيد ميلاده عقب تعرضه خلال الفترة الماضية لوعكة صحية مفاجئة. 

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "٣٩ عام من العمر، راحت وصارت مجرد رقم يكتب على الكيكه".


ونُقل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.

وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والذي كان يعالج فيه يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.
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