تعرف على مواصفات وسعر كيا سول موديل 2020 في السعودية

بعد تدشين شركة كيا في نهاية 2018 الجيل الثالث من سيارتها سول كموديل للعام 2020، توفرن الآن السيارة في السوق السعودي بطرازين, الاستاندر LX، والطراز الثاني EX.

ويأتي التصميم الداخلى للسيارة كيا سول 2020 ، بطول إجمالي 419.5 سم، وعرضها 180 سم، والارتفاع 160 سم، فيما يبلغ طول قاعدة العجلات 260 سم، بالاضافة الى صبغة شبابية من الداخل لتتناسب مع الشكل الخارجي، أبرز المزايا تشغيل المحرك بضغطة زر، والدخول بدون مفتاح، بلوتوث، واختيار وضعيات القيادة، ونظام معلومات وترفيه مقاس 7.0 بوصات، وشاشة لمجموعة العدادات مقاس 3,5 بوصة.

بالاضافة الى المقاعد الخلفية مريحة ويتوفر مكان للتخزين خلف مقاعد الصف الأول، وتكاية في الوسط فيها حاملات أكواب، والمقاعد الخلفية بتنطوي 40/60.

اما التصميم الخارجى ، فاهم ما يميزه الأضواء الأمامية نحيلة وممتدة وملتصقة مع بعضها بشريط من الكروم، إضافة إلى شبك التهوية الأمامي المحاط بشريط من الكروم وأضواء الضباب الدائرية ، ومن الجوانب تبرز شخصيتها الصندوقية، من الأعلى روف راك من الكروم، والمرايا الجانبية تنطوي كهربائيا، وعليها مؤشر الانعطاف، مقابض الأبواب كروم، وتتوفر بجنوط مقاس 16 و17 بوصة حسب الطراز.

فيما تتميز الواجهة الخلفية بالأضواء ثلاثية الأبعاد الملفوفة على شكل العصا المعكوفة، وأعلاها أضواء المكابح LED وأسفلها أضواء المؤشر، والصدام الخلفي مدمج فيه أضواء الضباب، وعاكسات، وحساسات خلفية، مساحة صندوق الأمتعة 664 ليتر.

وتستمد كيا سول قوتها من محرك اربعة سلندر، سعته 1.6 ليتر MPI يولد قوة 123 حصان عند 6٫300 دورة في الدقيقة, وعزم الدروان 154 نيوتن-متر عند 4٫850 دروة في الدقيقة، ويرتبط المحركين بناقل حركة آلي من 6 سرعات ، سعة خزان الوقود 54 ليتر ونوعية الوقود المستخدم 91 واقتصاده في استهلاك الوقود بيعطي 14.7 كم/ليتر.

وتتوفر كيا سول موديل 2020 في السوق السعودى بعدد من الطرازات ، اولا الاستاندر LX يبلغ سعره 61٫000 ريال أي ما يعادل 16٫266 دولار ، والطراز الثاني EX يبلغ سعره 65٫000 ريال أي ما يعادل 17٫333 دولار.