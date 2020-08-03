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فن

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 24 مليون مشاهدة على يوتيوب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:51 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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شروق إبراهيم
حققت أغنية عدى الكلام لـ الفنان سعد لمجرد، 24 مليونًا و887 آلاف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الجاري.

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب. 

واحتفالًا بطرح  الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام أنغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي. 

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام». 
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