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اقتصاد

تراجع عالمي ومستقر محلي.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:16 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
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قسم الاقتصاد
تواصل أسعار الذهب عالميا ومحليا الارتفاع منذ بداية العام الجارى حيث ينظر المستثمرين الى المعدن الاصفر كاستثمار آمن ومخزن للقيمة فى الاضطرابات التى تجتاح العالم مؤخرا.

وعالميا انخفض السعر العالمى للذهب  بختام تعاملات،  أمس الاثنين ، مسجلا 1972.52 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة دون تغيير عند 1986.30 دولار.


ومحليا استقرت اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 4-8-2020 ؛وفقا لموقع gold price today.

وتراوح سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا من 877 الى 879 جنيها.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة من 1002  الى 1005 جنيها .

وتراوح عيار 18 من  752 الى 753 جنيها للجرام .

ووصل عيار 14 الأدني فئة لـ 586 جنيها للجرام . 

فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7032 جنيها.

وسجل  كيلو الذهب نحو 1.004 مليون جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

وفى نفس السياق أشار جون لوكا مدير التطوير لدى ثينك ماركتس البريطانية بالشرق الأوسط إلى أن الذهب يتحرك في مسارات منطقية بعد تسجيله ارتفاعات قياسية بفعل إجراءات وسياسات  البنوك المركزية الرئيسية جراء ما سببه فيروس كورونا من أزمات في معظم الاقتصادات الكبرى.

وأوضح لوكا في تصريحات لـ صدى البلد أن الذهب يمر بمناطق جني أرباح بعد أن حقق المستثمرين مستهدفات قياسية بسبب زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن للثروة في ظل أوضاع كورونا وتأخر اكتشاف علاج أو مصل لها.

وأضاف لوكا لـ صدى البلد أن السبب الثاني الرئيسي وراء ارتفاع اسعار الذهب عودة المناوشات في الملف التجاري بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية

تابع، أن الذهب في طريقه نحو الصعود لا محالة وأنه يستهدف مستويات 2150-2200 دولار بعد ما يمر بمناطق تصحيحية يلتقي فيها مناطق دعم عند مستوى 1800-1820 دولارا وهو الوقت المناسب لتكوين مراكز شراء استعدادا للصعود الجديد.

وينصح لوكا المستثمرين بترقب الفرصة لحين هبوط الأسعار واستقرارها قرب مناطق الدعوم لاستئناف ضخ السيولة في الذهب والاستثمار في الصعود طويل الأجل القادم لا محالة في ظل استمرار أزمة كورونا وتأخر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
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