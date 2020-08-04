صعدت جَبَلًا مات عليه المحترفون.. أول طفلة تلمس السحاب دون طائرة.. صور

رحلة مثيرة كانت من اقتراح أب بريطاني، انتهت بتتويج ابنته بلقب (أول طفلة تصل إلى قمة جبل مرتفع بمفردها)، حيث استطاعت تسلق قمة جبل يبلغ ارتفاعه 11 ألف قدم (نحو 3353 مترا) بمفردها ودون مساعدة.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تسلقت الطفلة فريا هولدينج البالغة من العمر 7 سنوات، قمة جبل بيز باديل على حدود سويسرا وإيطاليا.





وترجع فكرة هذه الرحلة، إلى الأب الذي قرر أن تكون عطلتهم غير مألوفة، وبدأوا الرحلة كل شخص بمفرده، وتسلقت فريا الجبل مع والدتها جيسيكا (41 عاما)، ووالدها المتسلق المحترف ليو هولدينج (40 عاما) خلال 3 أيام فقط.



