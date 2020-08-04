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منوعات

صعدت جَبَلًا مات عليه المحترفون.. أول طفلة تلمس السحاب دون طائرة.. صور

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:19 ص
الطفلة فريا هولدينج
الطفلة فريا هولدينج
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أماني إبراهيم
رحلة مثيرة كانت من اقتراح أب بريطاني، انتهت بتتويج ابنته بلقب (أول طفلة تصل إلى قمة جبل مرتفع بمفردها)، حيث استطاعت تسلق قمة جبل يبلغ ارتفاعه 11 ألف قدم (نحو 3353 مترا) بمفردها ودون مساعدة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تسلقت الطفلة فريا هولدينج البالغة من العمر 7 سنوات، قمة جبل بيز باديل على حدود سويسرا وإيطاليا.

وترجع فكرة هذه الرحلة، إلى الأب الذي قرر أن تكون عطلتهم غير مألوفة، وبدأوا الرحلة كل شخص بمفرده، وتسلقت فريا الجبل مع والدتها جيسيكا (41 عاما)، ووالدها المتسلق المحترف ليو هولدينج (40 عاما) خلال 3 أيام فقط.

حملت الأم ابنها البالغ من العمر 3 سنوات، فيما حمل الأب الإمدادات، وبدأت رحلة العائلة في التسلق في 25 يوليو، واستمروا في رحلتهم ولكن قضوا ليلة واحدة في كوخ جبال الألب، والاستراحة كانت في مخيمات مؤقتة.

ووصلت الأسرة المغامرة إلى القمة في اليوم الثالث من السير في 27 يوليو، ورغم كل المخاوف المتعلقة بتسلق الجبل؛ إلا أنهم لم يتراجعوا، ففي عام 2004، سقط المتسلقون البريطانيون جول كارترايت (29 عامًا) وجولي كولفر (43 عامًا) وماتوا اثناء هبوطهم من الجبل نفسه.

ولكن هولدينج يقول أنه لم يشعر بالقل لأن التسلق هي المفضلة للعائلة، واختاروها ليقضوا أكبر وقت ممكن في مغامرة طبيعية رغم ما قد يواجههم من مشاكل او صعاب كنقص الطعام أو سوء الأحوال الجوية.
صعدت جَبَلًا مات عليه المحترفون.. أول طفلة تلمس السحاب دون طائرة.. صور
صعدت جَبَلًا مات عليه المحترفون.. أول طفلة تلمس السحاب دون طائرة.. صور
صعدت جَبَلًا مات عليه المحترفون.. أول طفلة تلمس السحاب دون طائرة.. صور
صعدت جَبَلًا مات عليه المحترفون.. أول طفلة تلمس السحاب دون طائرة.. صور
صعدت جَبَلًا مات عليه المحترفون.. أول طفلة تلمس السحاب دون طائرة.. صور
صعدت جَبَلًا مات عليه المحترفون.. أول طفلة تلمس السحاب دون طائرة.. صور
صعدت جَبَلًا مات عليه المحترفون.. أول طفلة تلمس السحاب دون طائرة.. صور
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