مباراة القرن..ذكرى لا تنسى لـ فوز الأهلي أمام ريال مدريد 4 أغسطس 2001

مباراة القرن مثلت لحظات من السعادة والحماس عاشها جمهور الاهلي يوم 4 أغسطس 2001 على ارض ملعب استاد القاهرة حيث أقيمت مباراة الفريق التاريخيه امام ريال مدريد الاسباني . أغسطسأقيمت





مباراة القرن اقيمت وقتها احتفالا بـ فوز الاهلي بقلب نادي القرن الافريقي وريال مدريد بلقب لقب نادي القرن الأوروبي، حيث اقيمت وسط جماهير قدرت بـ 75 الف مشجع.













وفاز فريق الاهلي في تلك المباراة بهدف نظيف باقدام صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى هجمة بدأت من خالد بيبو، والذى مررها إلى حسام غالى والذى قام بدوره بمراوغة سيزار حارس مرمى ريال مدريد، ثم مرر الكرة إلى اللاعب النيجيرى إبراهيم صنداى المنضم حديثا للأهلى وقتها، وكان وقتها يقود الفريق فنيًا البرتغالى مانويل جوزيه.





وخاض فريق الأهلي، المباراة، بتشكيل مكون من عصام الحضرى فى حراسة المرمى وأشرف أمين وشادى محمد ووائل جمعة وسعيد عبد العزيز، وحسام غالى وهادى خشبة وخالد بيبو ومحمد جودة، وأحمد أبو مسلم وعلاء إبراهيم.





بينما كان تشكيل ريال مدريد سيزار فى حراسة المرمى، وفرندو هيرو وجيرمى وكارنكا وروبرتو كارلوس وماكليللى وهيليجيرا وفيجو وزين الدين زيدان، وسافيو ورؤول جوانزاليس.





وأجرت بعثة فريق ريال مدريد جوله سياحيه في مصر وزارت الأهرامات والقلعة .





وكانت هذه المباراة هي الاولي لـ مانويل جوزير المدير الفني التاريخي للفريق بينما كان يقود ريال مدريد ديل بوسكي





مباراة القرن هي الاولي أيضا لـ زين الدين زيدان نجم الفريق وقتها والمدير الفني الحالي للفريق في مباراة ودية أو رسمية.