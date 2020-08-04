شاهد.. وثيقة جديدة من ريال مدريد عن احتفال الأهلي بـ نادي القرن

كشفت اللجنة المنظمة للفقرة الأساسية في احتفال النادي الأهلي بلقب القرن الإفريقي عام 2001، عن وثيقة جديدة ، تفسر سر الارتباط ما بين القلعة الحمراء وريال مدريد.





وأرسل ريال مدريد خطابًا رسميًا الي الأهلي ، عقب المواجهة التي أقيمت في مصر عام 2001 ، وحسمها المارد الأحمر بهدف "صنداي" بتاريخ 12 أغسطس 2001 ، مُزيَّلًا بتوقيع "فلورنتينو بيريز" رئيس النادي الملكي ، جاء فيها:" السيد صالح سليم.. يرجى قبول اعتذاري لعدم تمكني من القدوم مع الفريق إلى مصر؛ بسبب الالتزامات المهنية السابقة التي جعلت من المستحيل الحضور".





وأضاف: "ما تداولته وسائل الإعلام الإخبارية وكذلك التعليقات التي أدلى بها أعضاء بعثة ريال مدريد الذين سافروا إلى القاهرة ، نريد أن نعرب عن خالص امتناننا للحفاوة التي تلقيناها. ألفريدو دي ستيفانو رئيس شرف النادي، ابلغني ان كل من في البعثة لا يمكن أن يتذكر ترحيبًا من أي مكان آخر مثل ذلك الذي قدمتموه لنا، وأن لطفك اللامحدود جعل إقامة فريقنا لا تنسى. أنا آسف للغاية لعدم تمكني من الاستمتاع بمدينة القاهرة المبهجة المصحوبة بمضيف جميل مثلك".





وأوضح: "نريد أن نظهر تقديرنا وامتناننا من خلال القول أن النادي الأهلي الرياضي يعتبر الآن صديقًا لريال مدريد ، وأن جميع انتصارات فريقك ستكون لنا أيضًا. جميعنا هنا ، الذين يشكلون جزءًا من هذا النادي الرائع ، يريدون فتح أبوابنا لك ، ولأعضاء مجلس إدارتك ، ولللاعبين ، ولجنة التدريب ولجماهيرك".



