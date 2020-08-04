السفارة السعودية في الولايات المتحدة تحذر رعاياها من إعصار

حذرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، المواطنين ، من إعصار اسياس، الذي يضرب ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية.





وكتبت السفارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام المتواجدين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، بأنه نظرًا لإمكانية تحول العاصفة إسياس لإعصار؛ تأمل السفارة توخي الحذر ".





وشدد على ضرورة "اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حالة الطوارئ".





وحذر مركز الأعاصير الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية من إعصار جديد قد يشكل خطورة على بعض الولايات الأمريكية أبرزهم ولايتي فلوريدا و نورث كارولينا ، بعد مروره بجزر البهاما .





وحسب ما ذكرت " CNN" أنه بدأ يشعر سكان ولاية فلوريدا بآثار عاصفة قوية في طريقها إليهم ومن المتوقع أن أن تصل إلى الساحل الشرقي صباح الغد لتبدأ ضربه.