تجربة جديدة لـ الأسيوطي.. نادي لافيينا يعلن استعداده للمشاركة في القسم الرابع

قرر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطى عقد مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم استعدادا للمشاركة في الموسم الجديد من مسابقة دورى القسم الرابع .





ومن المقرر أن يتم تعيين عصام عيد في منصب المدير الفني للفريق الأول بنادي لافيينا، وعبدالله أمين مدرب عام، ويوسف عمر مدرب مساعد، ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى، ووائل حبيب مديرا للكرة .





ويسعى محمود الاسيوطي لتكرار تجربة فريقه السابق، قبل بيعه للمستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الذي حوله إلى نادي بيراميدز حاليا، والصعود للدورى الممتاز مرة أخرى، معتمدا على نفس العناصر التي صنعت النجاح .





وكان محمود الاسيوطي قاد فريقه السابق للصعود للدورى الممتاز مرتين قبل بيعه .





وتأسس نادي الأسيوطي سبورت "بيراميدز حاليا " عام 2008 وشارك في دورى القسم الرابع لمدة موسمين ثم صعد لدورى القسم الثالث واستمر لمدة موسمين قبل الصعود لدورى القسم الثاني واحتل صدارة المجموعة الثانية الصعيد و صعد للدورى الممتاز لأول مرة في تاريخه عام 2014-2015 .





هبط الاسيوطي مرتين الي القسم الثاني قبل العودة موسم 2017-2018 الي الدوري الممتاز، وفي صيف عام 2018 أعلن ترك ال الشيخ شراء نادي الاسيوطي وتغيير اسمه الي فريق بيراميدز، حيث عمل على اعداد فريق قوي يجمع بين عناصر الخبرة والشباب لينافس علي الفوز بالدورى الا انه حقق المركز الثالث وتأهل الي الكونفيدرالية الافريقية و نجح الفريق في الوصول الي نصف نهائي البطولة .





واجري ترك ال الشيخ العديد من الصفقات القوية منذ شراء النادي مثل صفقة عبدالله السعيد المثيرة للجدل وبعده أحمد فتحي وظهر عدد من اللاعبين المميزين داخل الفريق مثل المحترف البرازيلي كينو وغيرهم من اللاعبين .



