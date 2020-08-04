مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لإدارة الكوارث في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد في مطلع الشهر الجاري تسببت في مصرع 12 شخصا وفقدان 14 آخرين وتشريد أكثر من ألف شخص.

وأفاد المقر - في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني - أن عدد المشردين ارتفع بمقدار 100 شخص عن اليوم الذي سبقه وبلغ 1025 شخصا من 628 أسرة.

وعاد 196 شخصا من 96 أسرة إلى منازلهم، ويقيم 829 شخصا من 533 أسرة في منازل أقاربهم أو صالات للألعاب الرياضية وغيرها.

وتزداد الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة ليرتفع عدد المرافق المتضررة بمقدار 527 مرفقا عن اليوم السابق إلى 2958 مرفقا.

وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الأمطار الغزيرة 5751 هكتارا بزيادة قدرها 2000 هكتار عن اليوم الذي سبقه.

ولا يزال حظر حركة المرور ساريا في الطرق والسكك الحديدية نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة إقليميا حيث حظر الدخول إلى 43 طريقا في سول وإقليم كيونج كي وإقليمي تشونج تشيونج الشمالي والجنوبي وتم تعليق تشغيل 6 خطوط للسكك الحديدية.