الافتتاح أول أكتوبر.. التنمية المحلية تعلن انتهاء تطوير مسار العائلة المقدسة "فيديو"

أعلن المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، الدكتور خالد قاسم، الانتهاء من تطوير المناطق المحيطة بمسار العائلة المقدسة، لافتًا إلى أنها عبارة عن 25 نقطة في 8 محافظات، تم تطويرها وتوفير الخدمات اللوجيستية والخاصة بالإقامة والممرات والمناطق المحيطة بها.





وقال متحدث التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إ نه جرى تطوير المدخل الخاص بكنيسة العذراء في المعادي، وتطوير مناطق الزيارات فى محافظة البحيرة، منوهًا بأن العمل جارٍ على قدم وساق وسيكون الافتتاح في أول أكتوبر المقبل، بشكل يليق بمصر لإبراز مسار العائلة المقدسة.





وتابع أن كل الدولة المصرية تعمل على قدم وساق وتنسيق حضاري لمسار العائلة المقدسة، الذي يعد هدية مصر للعالم كله، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية يعمل على ضخ الاستثمارات وتقديم الدعم لتطوير مسار العائلة المقدسة.



