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الافتتاح أول أكتوبر.. التنمية المحلية تعلن انتهاء تطوير مسار العائلة المقدسة "فيديو"

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أعلن المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، الانتهاء من تطوير المناطق المحيطة بمسار العائلة المقدسة، لافتًا إلى أنها عبارة عن 25 نقطة في 8 محافظات، تم تطويرها وتوفير الخدمات اللوجيستية والخاصة بالإقامة والممرات والمناطق المحيطة بها. 

وقال متحدث التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه جرى تطوير المدخل الخاص بكنيسة العذراء في المعادي، وتطوير مناطق الزيارات فى محافظة البحيرة، منوهًا بأن العمل جارٍ على قدم وساق وسيكون الافتتاح في أول أكتوبر المقبل، بشكل يليق بمصر لإبراز مسار العائلة المقدسة.  

وتابع أن كل الدولة المصرية تعمل على قدم وساق وتنسيق حضاري لمسار العائلة المقدسة، الذي يعد هدية مصر للعالم كله، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية يعمل على ضخ الاستثمارات وتقديم الدعم لتطوير مسار العائلة المقدسة.

وأوضح أن استمرار متابعة وزارة التنمية المحلية مع الجهات المعنية سرعة الإنتهاء من إنشاء المرسى الجديد الذي سيقام بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بالمعادى وعقد اجتماع بين الأطراف المعنية، كما جرى الاتفاق على استمرار المتابعة من اللجنة مع جميع المحافظات للأعمال الجاري تنفيذها وبحث عقد اجتماع خلال شهر أغسطس الجاري لمتابعة آخر المستجدات على أرض المحافظات، ودراسة القيام ببعض الجولات الميدانية لأعضاء اللجنة التنسيقية لمتابعة الأعمال الجارية.
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التنمية المحلية: الانتهاء من تطوير مسارات العائلة المقدسة أول أكتوبر المقبل

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