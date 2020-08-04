الأرض خط أحمر.. الزراعة: إزالة جميع التعديات والمخالفات فور رصدها

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك تخطيط واضح وصارم من قبل الوزارة لرصد اي مخالفة على الفور، معقبًا: "الرقعة الزراعية بالنسبة للدولة هي خط احمر".





وتابع الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الأراضي الزراعية تمثل الأمن الغذائي للدولة، لذلك لا يمكن ان يسمح بالتعدي عليها أو إزالة واستقطاع أي جزء منها.





وأكد على أن الدولة تضخ الكتير من الاستثمارات للتوسع الافقي والرأسي في الأراضي الزراعية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج من المحاصيل والحفاظ على قوت الشعب المصري.





وأشار إلى أن هذا العام تم رصد 44 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتم إزالتها بالكامل، بينما تم رصد 391 حالة تعد ومخالفة العام الماضي وتم إزالة ما يقرب من 295 منهم.





وأكد على أن أصبح هناك وعي مجتمع كبير بأهمية الرقعة الزراعية واهمية الحفاظ عليها، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة أصبحت قوية جدا لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة والقانونية.



