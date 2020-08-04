مغطيين كل شبر.. الزراعة: لدينا 6 آلاف جمعية لرصد التعديات على الأراضي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك 6 آلاف جمعية زراعية تغطي ربوع مصر تتولى مهمة رصد أي مخالفات أو تعديات على الرقعة الزراعية، وتبلغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب لمنع التعدي.









وأضاف الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم رصد 44 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية هذا العام وتمت إزالتها بالكامل، بينما تم رصد 391 حالة تعدٍ ومخالفة العام الماضي، وتمت إزالة ما يقرب من 295 منهم.









وأكد أن هناك تخطيطا واضحا وصارما من قبل الوزارة لرصد أي مخالفة على الفور، معقبًا: "الرقعة الزراعية بالنسبة للدولة هي خط أحمر".









وأشار إلى أنه أصبح هناك وعي مجتمع كبير بأهمية الرقعة الزراعية وأهمية الحفاظ عليها، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة أصبحت قوية جدا لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة والقانونية.