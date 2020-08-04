على رأسهم كوتينيو وراكيتيتش.. برشلونة يطيح بـ 7 لاعبين في الميركاتو الصيفي

يخطط نادي برشلونة الإسباني للإطاحة بـ 7 لاعبين من صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة يسعى للتخلص من 7 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.









وأضافت الصحيفة أن اللاعبين الذين يريد برشلونة بيعهم هو كوتينيو وراكيتيتش وصامويل أومتيتي وسيميدو وتوديبو وفيربو وبرايثوايت.









ويستعد فريق برشلونة حاليا لمواجهة نابولي المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.









يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على ملعب سان باولو.