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محافظات

محافظ كفر الشيخ يحظر التصوير عند توزيع المساعدات الخيرية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:35 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليمات مشددة بتعميم منع التصوير "الفوتوغرافي والفيديو"؛ لمتلقي المساعدات المادية او العينية من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية أو الفرق التطوعية.

يأتي ذلك تماشيًا مع قوانين حقوق الإنسان دوليًا، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الحفاظ على كرامة المواطن المصري.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يمكن إبراز دور ومجهودات تلك الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية من خلال تصوير فرق المتطوعين والمساعدات العينية فقط لا غير.

شدد نور الدين، على ضرورة احترام مشاعر الأسر العفيفة من خلال عدم تصوير أي فرد من أفرادها أثناء عمليات توزيع الطرود والمساعدات أو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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