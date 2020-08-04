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أخبار العالم

لا وفيات.. الإمارات تسجل 189 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:37 م
الإمارات تسجل 189
الإمارات تسجل 189 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها قامت بإجراء أكثر من 29,398 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع مما ساهم في الكشف عن 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 61,352 إصابة.


وأوضحت الصحة الإماراتية أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت الصحة الإماراتية إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي، وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة مستقرا عند 351 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 227 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 55,090 حالة.
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