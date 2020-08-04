لا وفيات.. الإمارات تسجل 189 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت دولة الإمارات ، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها قامت بإجراء أكثر من 29,398 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع مما ساهم في الكشف عن 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 61,352 إصابة.









وأوضحت الصحة الإماراتية أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.





وأضافت الصحة الإماراتية إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي، وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة مستقرا عند 351 حالة.



