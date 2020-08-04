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أخبار العالم

المسؤولية تأتي في ظروف عصيبة وغير مسبوقة.. تعليق وزير الخارجية اللبناني الجديد أثناء تسلم مهام منصبه

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
تسلم وزير الخارجية اللبناني الجديد، شريل وهبة، صباح اليوم الثلاثاء، رسميا مهام الوزارة من سلفه ناصيف حتي، الذي تقدم باستقالته أمس الاثنين؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام اللبنانية.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قال وزير الخارجية المستقيل، ناصيف حتى، خلال مراسم التسليم والتسلم في وزارة الخارجية: "أرحب بالوزير وهبة في عودته إلى بيته وأتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الصعبة والمصيرية في تاريخ لبنان".

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الجديد شربل وهبة، إلى أن "المسؤولية تأتي في ظروف عصيبة وغير مسبوقة ولكن ذلك يجب ان لا يثنينا عن السعي لتجاوز المحنة والعمل على اصلاح الاوضاع والتطلع إلى حلول دائمة لهذه الأزمات المتعددة والتي أتت بفعل تراكمات ومحن محلية ودولية".

وأكد وهبة على تمسك لبنان بتطبيق 1701 وادانة الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والتمسك بمبدأ ترسيم الحدود.

هذا وقد وقع  الرئيس  اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة، حسان دياب، أمس الاثنين، مرسوم قبول استقالة الوزير ناصيف حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين.

وقدم وزير الخارجية اللبناني "ناصيف حتي" استقالته من الحكومة أمام رئيس الوزراء حسان دياب، احتجاجا على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي. 

وقال حتى في بيان له إن الاستقالة التي تقدم بها، سببها غياب الرؤية العامة للبلاد والإرادة الفاعلة في تحقيق الإصلاح الشامل المطلوب داخليا والذي يدعو المجتمع الدولي للقيام به.
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