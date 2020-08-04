AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء : الاستغاثات الطبية وفرت نواقص الدواء لعدد من المرضى

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:48 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع


تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي أنجزتها لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء في شهر يوليو 2020، في الاستجابة لاستغاثات المواطنين الصحية، وذلك من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.


أكد المستشار الطبي لرئيس الوزراء، أنه في اطار التعاون  مع "هيئة الدواء المصرية"تم التنسيق مع د.حسام محمد عبدالله- مدير إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصري  لتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل والمواقع الاخبارية المختلفة، مستعرضًا عددًا من الحالات التي تمت الاستجابة لها، حيث تم رصد استغاثة علي صفحات التواصل الاجتماعي للمريضة "سعاد ح" - 60سنة – القليوبية  تعاني من التهاب القولون المتقيح وتحتاج علاجي Albumin &Humera""  وتم التواصل مع ابن الحالة وتوجيهه لصيدلية الاسعاف أو شركة فاكسيرا للحصول على الالبومين.
 

كما تم رصد استغاثة من  السيدة "نورة ص" - ٣٨ عاما- من محافظة القاهرة تعاني من ذئبة حمراء وفقر الدم وتحتاج لعلاج الاندوكسان  Endoxan"" ، وبالفعل تم التواصل مع الحالة واخطارها باماكن توفير الدواء في مستشفيات ومراكز علاج الاورام وكذلك الصيدليات وكذلك توفير البدائل المماثلة للاندوكسان مثل السيكرام . وكذلك استغاثة من ابن الحالة "عنتر م" -67عاما- محافظة القاهرة حيث انه في غيبوبة سكر ويحتاج لحقن"Hepa Merz"  ، وبعد اجراء بعض الاتصالات تم التأكد من أن هذه الحقنة قد تم الغاؤها وانها غير متوفرة، وعليه تم توجيه المريض لبديل مماثل "لولاويست" وتم توجيهه لصيدلية المتحدة او الشركة المصرية.

وأيضًا استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي للحالة "سنية س" - 62 سنة - من محافظة الشرقية تشكو من مرض الصدفية القشرية وتحتاج لمرهم ديرموفيت لعدم توفره , وبعد التواصل مع المريضة تبين ان الحصة السوقية لكريم درموفيت  اعلى ٣ اضعاف من المرهم وانه يتم طلبه عند الحاجة وبناء عليه فانه تم توجيهها لاماكن الصرف  في المحافظة وبالفعل حصلت على 5 عبوات.

 
فضلا عن استغاثة من زوج السيدة "رحاب م"  -20 عاما – من محافظة القاهرة تعاني من تسمم الحمل وتحتاج لعدد 6 امبولات ماغنيسيوم   " " Magnesium Sulphatوتم توجيهها لمدير صيدلية الشكاوى بالشركة المصرية، واستغاثة من السيدة ولاء ع بالقاهرة لتوفير دواء "Gilenya" وتم توفير مكان لصرف الدواء.

بالإضافة إلى استغاثة من والدة طفل يبلغ من العمر  6 سنوات من محافظة القاهرة وهو مريض بمرض نادر متلازمة aicardi goutieres ، وتشكو من تعذر الحصول على الدواء ومن ضمن ادويته artan 2 mg وهو غير مسجل ودواء جدول وقد تم التواصل مع والدة الطفل  وافادتها بصرف الدواء المثيل المحلى باركينول 5 مجم من صيدلية الاسعاف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاستغاثة الطبية بالحكومة تنقذ سيدة حامل في ثلاثة توائم.. وطفل تعرض لحادث انفجار أنبوبة بوتاجاز

الحكومة: توفير متبرعين بالدم لـ 58 حالة استغاثة.. وتركيب أطراف صناعية لذوي احتياجات خاصة

مجلس الوزراء يوفر دواءً لطفل يعاني من مرض نادر.. وآخر لعملية بتر

الحكومة: رصد «570» استغاثة خاصة باشتباه ومصابي كورونا والتعامل معهم

لجنة الاستغاثات الطبية بالوزراء تستجيب لاستغاثة أب لإنقاذ نجله

جبر الخواطر.. فرح لـ الاستغاثات الطبية بالوزراء: نفسي أرجع تاني ألعب من غير ما حد يخاف من شكلي.. وتستجيب لسيدة مصابة بمرض الفيل

ترشيحاتنا

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

بداية من نوفمبر.. غرامات على المتعاملين بالكاش وخصم 1 % من قيمة المبلغ المدفوع نقدا

ننشر صور أوائل الثانوية العامة 2020 وبياناتهم وترتيبهم بالتفاصيل

وفاة النائب سعيد العبودي عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس إثر تعرضه لأزمة قلبية

وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية إجبارية فى نوفمبر لتحقيق العدالة الضريبية

اليوم.. البنوك تعود لعملها بعد إجازة العيد.. تعرف على المواعيد

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل

نتيجة الثانوية العامة 2020 | إعلان قائمة الأوائل عبر هذا الرابط

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

ننشر صور أوائل الثانوية العامة 2020 وبياناتهم وترتيبهم بالتفاصيل

تراجع عالميا ومستقر محليًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغريدته عن الأهرامات| مؤرخ روسي شهير يرد على ادعاءات الأمريكي إيلون ماسك

أسعار ومواصفات السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

مريضة تكتشف إصابتها بـ سرطان الرئة بسبب جلسة مانيكير.. اعرف الحكاية