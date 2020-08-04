الوزراء : الاستغاثات الطبية وفرت نواقص الدواء لعدد من المرضى









تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي أنجزتها لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء في شهر يوليو 2020، في الاستجابة لاستغاثات المواطنين الصحية، وذلك من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.









أكد المستشار الطبي لرئيس الوزراء، أنه في اطار التعاون مع "هيئة الدواء المصرية"تم التنسيق مع د.حسام محمد عبدالله- مدير إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصري لتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل والمواقع الاخبارية المختلفة، مستعرضًا عددًا من الحالات التي تمت الاستجابة لها، حيث تم رصد استغاثة علي صفحات التواصل الاجتماعي للمريضة "سعاد ح" - 60سنة – القليوبية تعاني من التهاب القولون المتقيح وتحتاج علاجي Albumin &Humera"" وتم التواصل مع ابن الحالة وتوجيهه لصيدلية الاسعاف أو شركة فاكسيرا للحصول على الالبومين.





كما تم رصد استغاثة من السيدة "نورة ص" - ٣٨ عاما- من محافظة القاهرة تعاني من ذئبة حمراء وفقر الدم وتحتاج لعلاج الاندوكسان Endoxan"" ، وبالفعل تم التواصل مع الحالة واخطارها باماكن توفير الدواء في مستشفيات ومراكز علاج الاورام وكذلك الصيدليات وكذلك توفير البدائل المماثلة للاندوكسان مثل السيكرام . وكذلك استغاثة من ابن الحالة "عنتر م" -67عاما- محافظة القاهرة حيث انه في غيبوبة سكر ويحتاج لحقن"Hepa Merz" ، وبعد اجراء بعض الاتصالات تم التأكد من أن هذه الحقنة قد تم الغاؤها وانها غير متوفرة، وعليه تم توجيه المريض لبديل مماثل "لولاويست" وتم توجيهه لصيدلية المتحدة او الشركة المصرية.





وأيضًا استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي للحالة "سنية س" - 62 سنة - من محافظة الشرقية تشكو من مرض الصدفية القشرية وتحتاج لمرهم ديرموفيت لعدم توفره , وبعد التواصل مع المريضة تبين ان الحصة السوقية لكريم درموفيت اعلى ٣ اضعاف من المرهم وانه يتم طلبه عند الحاجة وبناء عليه فانه تم توجيهها لاماكن الصرف في المحافظة وبالفعل حصلت على 5 عبوات.





فضلا عن استغاثة من زوج السيدة "رحاب م" -20 عاما – من محافظة القاهرة تعاني من تسمم الحمل وتحتاج لعدد 6 امبولات ماغنيسيوم " " Magnesium Sulphatوتم توجيهها لمدير صيدلية الشكاوى بالشركة المصرية، واستغاثة من السيدة ولاء ع بالقاهرة لتوفير دواء "Gilenya" وتم توفير مكان لصرف الدواء.





بالإضافة إلى استغاثة من والدة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من محافظة القاهرة وهو مريض بمرض نادر متلازمة aicardi goutieres ، وتشكو من تعذر الحصول على الدواء ومن ضمن ادويته artan 2 mg وهو غير مسجل ودواء جدول وقد تم التواصل مع والدة الطفل وافادتها بصرف الدواء المثيل المحلى باركينول 5 مجم من صيدلية الاسعاف.