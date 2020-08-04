خلال عيد الأضحى .. ذبح 2310 رأس ماشية بمجازر المنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم ذبح 2310 رأس ماشية، بمجازر المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





ومنها 1555 رأس من مذبوحات الجزارين، و473 رأس من أضاحي الأهالي، و282 رأس من مذبوحات أضاحي الجمعيات الأهلية.





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وقال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم، بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 21 قضية، بإجمالي أوزان 212 كيلو و950 جرامًا، من لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية.