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أخبار العالم

السودان يحذر المواطنين من ارتفاع منسوب المياه بالنيل الأزرق

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية، اليوم الثلاثاء، المواطنين من ارتفاع منسوب المياه في النيل الأزرق.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأكدت اللجنة  أن هناك ارتفاعا في مناسيب النيل الأزرق في معظم الأحباس.

وأشارت إلى أن قطاع الدمازين- سنار، قطاع سنار- الخرطوم، قطاع الخرطوم- شندي، قطاع شندي -عطبرة، قطاع عطبرة- سد مروي، قطاع سد مروي- الدبة، قطاع الدبة- دنقلا سيشهد ارتفاعا.

وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة إلى أن القطاع خشم القربة- عطبرة، سيشهد استقرارا.
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