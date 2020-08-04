ليلة امبارح.. أيتن عامر تتألق في صورة جديدة عبر انستجرام

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهرت آيتن عامر بإطلالة كاجوال ممسكة بالايس كريم





وكتبت عليها معلقة: About last night





وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: " قمر، احلي ايتن، ايه الجمال دا ".





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شاركت آيتن عامر فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.





مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.