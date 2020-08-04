AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ليلة امبارح.. أيتن عامر تتألق في صورة جديدة عبر انستجرام

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:23 م
ايتن عامر
ايتن عامر
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت آيتن عامر بإطلالة كاجوال ممسكة بالايس كريم 

وكتبت عليها معلقة: About last night 

وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: " قمر، احلي ايتن، ايه الجمال دا ".

اقرأ أيضا:

شاركت آيتن عامر فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكاجوال.. آيتن عامر تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد خضوعه لعملية جراحية .. ايتن عامر تطلب الدعاء لـ أشرف زكي

آيتن عامر تشارك جمهورها صورة جديدة على إنستجرام..شاهد

رغم الحظر.. آيتن عامر تظهر برشاقة لافتة

خمسة ولسه مكملين.. آيتن عامر تحتفل بعيد زواجها

الحظر خلص بس الكورونا لسه.. آيتن عامر تنصح جمهورها للوقاية من الفيروس.. فيديو

ترشيحاتنا

أدخل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

تمول من تحيا مصر.. السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الأهلية الجديدة

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

شاهد.. السيارات التالفة في حادث حمو بيكا بمارينا

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

خطأ في نتيجة طالبة بالثانوية العامة.. والتعليم تحقق

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوفان في دقائق بـ 6 خطوات

بـ شورت وتوب أبيض.. روبي تتألق بإطلالة لافتة

بـ فستان قصير.. جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة من الساحل الشمالي