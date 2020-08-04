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رياضة

عرض أوروبي يهدد بقاء أليو ديانج في الأهلي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:27 م
اليو ديانج
اليو ديانج
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عمرو ابوبكر
أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن المالي آليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي، ينتظر عرضا كبيرا بأحـد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "ديانج ينتظر عرضا من أوروبا خلال الفترة المقبلة، وهذا بناء على كلام مع وكيل أعماله".

وأضاف: " وكيل ديانج أكد أن اللاعب مطلوب في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة بأورروبا، وهو الخبر الذي استقبله اللاعب بسعادة كبيرة".

وأكد الصقر:" ديانج يرغب في خوض تجربة احترافية في أوروبا، بعد خطوته الموفقة للغاية مع النادي الأهلي".

وأتم:" ديانج تحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وأبلغه بأن العرض الأوروبي في حال وصوله وكان جيدًا له وللنادي، فأنه يريد الموافقة على تحقيق حلم حياته والاحتراف في أوروبا".
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