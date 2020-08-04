عرض أوروبي يهدد بقاء أليو ديانج في الأهلي

أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن المالي آليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي، ينتظر عرضا كبيرا بأحـد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "ديانج ينتظر عرضا من أوروبا خلال الفترة المقبلة، وهذا بناء على كلام مع وكيل أعماله".





وأضاف: " وكيل ديانج أكد أن اللاعب مطلوب في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة بأورروبا، وهو الخبر الذي استقبله اللاعب بسعادة كبيرة".





وأكد الصقر:" ديانج يرغب في خوض تجربة احترافية في أوروبا، بعد خطوته الموفقة للغاية مع النادي الأهلي".



