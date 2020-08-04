AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب الله اللبناني يكشف حقيقة استهداف إسرائيل لأسلحته في مرفأ بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:40 م
حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
Advertisements
شيماء مصطفى
نقلت قناة "otv" اللبنانية، عن مصادر مقربة من حزب الله اللبناني قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مراسلتها في العاصمة اللبنانية، بوقوع انفجارين متتاليين داخل مرفأ بيروت، ما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".

ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.

وأوضحت وسائل الإعلام بعد ذلك أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل أحد المستودعات. 
 
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى إصابة المئات من الأشخاص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار عنيف بمدخل بيت الوسط مقر إقامة سعد الحريري

بسبب مفرقعات.. انفجار عنيف بمرفأ بيروت.. شاهد

مئات الإصابات جراء انفجار مرفأ بيروت

نوال الزغبي تنشر فيديو لانفجار بيروت.. وتعلق: استرها يا رب.. شاهد

حقيقة إصابة سعد الحريري في انفجار بيروت

أعداد المصابين كثيرة.. وزير الصحة اللبناني يكشف سبب انفجار مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

15 دعاءً بعد صلاة الظهر لتفريج الهم والغم والكرب

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

تمول من تحيا مصر.. السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الأهلية الجديدة

بعد ظهورها في حمام السباحة.. شاهد صور مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف

احصل على نتيجة الثانوية العامة من هنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر كيرلي وبدون مكياج.. هنا الزاهد تحتفل بـوصول حسابها على إنستجرام إلى 14 مليون متابع

بعد ظهورها في حمام السباحة.. شاهد صور مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف

بملابس كاجوال.. سمر يسري تجذب الأنظار على السوشيال ميديا