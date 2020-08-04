حزب الله اللبناني يكشف حقيقة استهداف إسرائيل لأسلحته في مرفأ بيروت

نقلت قناة "otv" اللبنانية، عن مصادر مقربة من حزب الله اللبناني قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.





وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.





وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مراسلتها في العاصمة اللبنانية، بوقوع انفجارين متتاليين داخل مرفأ بيروت، ما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص.





وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".





ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.





وأوضحت وسائل الإعلام بعد ذلك أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل أحد المستودعات.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى إصابة المئات من الأشخاص.