AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يمنح لاعبيه راحة سلبية غدا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:21 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبية راحة من التدريبات غدا الأربعاء، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الخميس المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري، التي تقام مساء الأحد المقبل.

 وخاض الفريق مرانا قويا اليوم اشتمل على جانب بدني وخططي وتقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش».

ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر الجمعة المقبل عقب نهاية المران الصباحي، وذلك ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، والذي يؤكد إجراء مسحات طبية لفرق الدوري قبل المباريات الرسمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يمنح لاعبيه راحة سلبية غدًا

فايلر يبدأ المرحلة الثانية من برنامج إعداد لاعبي الأهلي للدوري

وسط إجراءات احترازية مشددة.. كواليس تدريب الأهلي فى التتش.. شاهد

شاهد.. الأهلى يعقم ملعب التتش قبل ودية سموحة

توماس بينكيل يقود مران الأهلي بتدربيات بدنية

صفحة الأهلى على تويتر تحتفل بوصول متابعيها إلى 6 ملايين

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلق على حادث انفجار بيروت

احصل على نتيجة الثانوية العامة من هنا

موجها رسالة للطلاب.. وزير الكهرباء لـ صدى البلد: كنت السابع على الجمهورية فى الثانوية العامة

انفجار بيروت.. 500 مصاب ومقتل 10 بمواد كيماوية

انتحار طالبة ثانوية عامة بالغربية قفزا في نهر النيل بسبب مجموعها

بعد استحمامها سيدة تكتشف كارثة في الحمام.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. الكلاب تكشف الإصابة بـ كورونا.. ورانيا يوسف تثير الجدل بعد ظهورها في حمام السباحة

هؤلاء ممنوعون من التبرع بالبلازما لـ علاج مصابي كورونا

شعر كيرلي وبدون مكياج.. هنا الزاهد تحتفل بـوصول حسابها على إنستجرام إلى 14 مليون متابع