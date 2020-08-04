الأهلي يمنح لاعبيه راحة سلبية غدا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبية راحة من التدريبات غدا الأربعاء، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الخميس المقبل.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري، التي تقام مساء الأحد المقبل.
وخاض الفريق مرانا قويا اليوم اشتمل على جانب بدني وخططي وتقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش».
ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر الجمعة المقبل عقب نهاية المران الصباحي، وذلك ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، والذي يؤكد إجراء مسحات طبية لفرق الدوري قبل المباريات الرسمية.