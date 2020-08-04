الأهلي يمنح لاعبيه راحة سلبية غدا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبية راحة من التدريبات غدا الأربعاء، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الخميس المقبل.





ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري، التي تقام مساء الأحد المقبل.





وخاض الفريق مرانا قويا اليوم اشتمل على جانب بدني وخططي وتقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش».



