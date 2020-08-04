تفجير بيروت.. برقية مواساة من علي عبد العال لرئيس مجلس النواب اللبناني

أرسل الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مساء اليوم، برقية مواساة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني لمواساته فى تفجير بيروت.





وقال الدكتور على عبد العال فى بيان له، "لقد هالنا ما سمعنا ورأينا من خسائر مادية وبشرية تخلفت عن الانفجار الضخم الذي طال مرفأ بيروت، الرئة التي يتنفس منها بلدكم الشقيق.





وأضاف رئيس مجلس النواب "أننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية التي رشحت عن هذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة العديد من أبناء بلدكم الشقيق".





واختتم "نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل ويتضامن مجلس النواب المصري معكم لتجاوز هذه الخسائر ، فإننا نرجو الله العلي القدير أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم، بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين".



