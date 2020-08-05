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سيارات

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة كارليكس ديزاين عن الانتهاء من التعديلات الخارجية والداخلية التى تم تنفيذها على السيارة مرسيدس اكس كلاس ليعطيها تعديلًا فاخرًا، من خلال قسم بيك اب ديزاين الذي يركز على الشاحنات.

وحصلت السيارة خارجيا على شريط بطول الأبواب مع شارة تقول أن السيارة هي "إصدار اليخوت"، بالإضافة إلى طلاء ثنائي اللون، حيث تتميز بطلاء أبيض لامع يغطي خارجيتها، باستثناء الجزء العلوي، والذي حصل على طلاء بني .

كما تم وضع صندوق خلفي بكسوة خشبية راقية ، لتصبح السيارة مرسيدس اكس كلاس سيارة SUV  فاخرة

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة المعدلة، فقد حصلت السيارة مرسيدس بنز اكس كلاس المعدلة على قطع خشبية على كل من لوحة القيادة وعجلة القيادة، وتم تغليف أجزاء مثل مساند المقاعد ومكابح اليد والكونسول الوسطي وأجزاء من ألواح الأبواب بالجلد البني.

وحصلت السيارة مرسيدس اكس كلاس المعدلة على مقاعد بتنجيد الكانتارا اسود، وحصائر أرضية خشبية ، بالاضافة الى تغطية كل من حواف الأبواب و أجهزة القياس ومقابض عجلة القيادة بالكانتارا بني .

ولكن أكد جميع محبى السيارة ان هذه التعديلات هى تعديلات للفت الانتباه ليس اكثر ولكنها ليست عمليًا على الاطلاق .

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور
مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور
مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور
مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور
مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور
مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور
مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور
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