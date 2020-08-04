عمرو وهبة يدعم الشعب اللبنانى بهذه الكلمات.. شاهد

حرص الفنان عمرو وهبة حرص على مساندة الشعب اللبنانى بعد حادث الإنفجار الأليم الذى هز بيروت اليوم.





ونشر صورة العلم اللبنانى من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .





وكتب معلقًا :"مفيش عربي عامةً ولا مصرى خاصةً مَش بيحب لبنان واللبنانيين ..ربنا يحفظهم ويحفظ بلدهم "





وفي أعقاب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، أكدت قناة "LBCI" اللبنانية أن رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته.





وقالت القناة إنه في المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.





وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".









وصباح اليوم الثلاثاء، تفقد محافظ بيروت الحرس والإطفاء، واجتمع بالقادة والضباط والعناصر مؤكدًا لهم أنه "في مثل هذه الأيام من عام 1982 كانت مدينة بيروت تتعرض لهجوم عدواني دمر أجزاء كبيرة منها واستبسل أبناؤها في الدفاع عنها ومنهم من استشهد وقضى بطلا".