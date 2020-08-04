AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو وهبة يدعم الشعب اللبنانى بهذه الكلمات.. شاهد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:23 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
حرص الفنان عمرو وهبة حرص على مساندة الشعب اللبنانى بعد حادث الإنفجار الأليم الذى هز بيروت اليوم.

ونشر صورة العلم اللبنانى من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب معلقًا :"مفيش عربي عامةً ولا مصرى خاصةً مَش بيحب لبنان واللبنانيين ..ربنا يحفظهم ويحفظ بلدهم "

 وفي أعقاب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، أكدت قناة "LBCI" اللبنانية أن رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته.

وقالت القناة إنه في المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".


وصباح اليوم الثلاثاء، تفقد محافظ بيروت الحرس والإطفاء، واجتمع بالقادة والضباط والعناصر مؤكدًا لهم أنه "في مثل هذه الأيام من عام 1982 كانت مدينة بيروت تتعرض لهجوم عدواني دمر أجزاء كبيرة منها واستبسل أبناؤها في الدفاع عنها ومنهم من استشهد وقضى بطلا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة سعد الحريري في انفجار بيروت

محافظ بيروت يشبّه انفجار لبنان بقنبلتيّ هيروشيما وناجازاكي

إعلان الحداد الوطني في لبنان بعد تفجير بيروت

علم وكلمات مؤثرة.. نادية الجندى تساند الشعب اللبناني بعد انفجار ضخم في بيروت

بيروت تستغيث.. سعد الحريري: خسائر الانفجار أكبر من الوصف

قلوبنا مع لبنان.. محمد أنور يعزى الشعب اللبنانى في ضحايا انفجار بيروت

ترشيحاتنا

انفجار بيروت.. مقتل 10 ومئات المصابين

بعد تحذير الأرصاد.. 8 نصائح لتجنب مخاطر درجة الحرارة العالية

شاهد.. محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ لبنان بعد حادث الانفجار

شعر كيرلي وبدون مكياج.. هنا الزاهد تحتفل بـوصول حسابها على إنستجرام إلى 14 مليون متابع

تدمير منزل جاد شويري وإليسا.. تعرف على ما حدث لنجوم لبنان بعد التفجير

بالأدلة.. خالد الجندي يعدد فضل سورة الملك ويؤكد صحة الأحاديث الواردة فيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولاجين طبيعي وعلاج لخشونة الركبة .. 15 فائدة مذهلة لتناول الكوارع

يعالج التهاب الحلق والكحة.. مشروب يقضي على أعراض البرد في 3 أيام

يلائم الترهلات البسيطة.. تعرف على طريقة استخدام خيوط شد الوجه وشروطها