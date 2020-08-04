AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان العربي يتضامن مع الشعب اللبناني في مأساته

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:31 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
Advertisements
مـيـس رضـا

أعرب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي  رئيس البرلمان العربي عن تضامن البرلمان العربي مع الشعب اللبناني الشقيق والوقوف معه فى هذه اللحظات الصعبة التى يمر بها جراء حادث انفجار مرفأ بيروت.

 

وقال الدكتور مشعل السُّلمي فى بيان له "أنه يتقدم باسم البرلمان العربي بالتعازي للشعب اللبناني الشقيق ولأسر الضحايا في حادث انفجار مرفأ بيروت، سائلًا الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.

 

 

وهز انفجار هائل العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مجاورة لها الثلاثاء، وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة. وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات. ووردت أنباء عن وقوع عدة جرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

 

دبت حالة من الصدمة والذعر في العاصمة اللبنانية بيروت بعد سماع دوي انفجار هائل تردد صداه إلى مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن المدينة، بحسب مراسل فرانس24 شربل عبود.

 

وبينت المعلومات الأولية سقوط عدة جرحى نقل كثير منهم للمستشفيات، نتيجة الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت متسببا بأضرار مادية جسيمة في المركبات والسيارات والمباني المحيطة.

 

وقال المراسل إن المصادر الأمنية استبعدت أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي، وأشارت إلى أن حريقا شب في أحد حاويات التخزين بالعنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات، ما أدى إلى الانفجار. إلا أن عبود أكد أن جميع هذه المعلومات غير موثوقة إذ لا تأكيد رسمي لها.

 

وأتى هذا الانفجار في وقت يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخه الحديث.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عشرات الإصابات وتدمير سيارات في انفجار قوي يهز مرفأ بيروت.. فيديو

فيديو جديد لآثار انفجار بيروت

مشاهد مؤلمة لجرحي التفجير في مرفأ بيروت.. فيديو

مصدر لبنانى يكشف مصدر الانفجارات فى بيروت

صور جديدة ترصد مشاهد الدمار بعد انفجار لبنان.. شاهد

تعليق غريب من ضاحي خلفان على انفجار بيروت

ترشيحاتنا

بعد استحمامها سيدة تكتشف كارثة في الحمام.. صور

رد بكلمتين.. أول تعليق من سعد الحريري على انفجار لبنان

وزير الصحة اللبناني: 50 قتيلا نتيجة الانفجار حتى الآن

تعليق غريب من ضاحي خلفان على انفجار بيروت

الصحة اللبنانية: ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 67 قتيلا

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج التهاب الحلق والكحة.. مشروب يقضي على أعراض البرد في 3 أيام

يلائم الترهلات البسيطة.. تعرف على طريقة استخدام خيوط شد الوجه وشروطها

بعد تحذير الأرصاد.. 8 نصائح لتجنب مخاطر درجة الحرارة العالية