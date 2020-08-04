تشريعية النواب تكشف مزايا القانون الجديد في القضايا على التنمر عبر الإنترنت

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن جرائم التنمر تنشق الى جزئين جزء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجزء آخر مباشر، مؤكدًا أن فى حالة التبليغ جريمة التنمر عبر مواقع التواصل يتم النظر فى جميع القوانين الخاصة بالجرائم الانترنت أن لم يكون هناك عقوبة يتم تطبيق العقوبة الموجودة بقانون العقوبات التى تم إضافتها الخاصة بتجريم من يقوم بالتنمر.

عقوبات المتنمرين

ويعاقب المتنمر -وفقا للمادة- بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.





وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني.





أما إذا اجتمع الطرفان، فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.