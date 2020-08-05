أهم الأخبار| طوارئ في لبنان بعد انفجار بيروت.. ومصر والسودان تطلبان تعليق مفاوضات سد النهضة

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





عقد أمس الثلاثاء الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى وذلك استكمالًا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وذلك بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020 فقد





أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي فى نهاية العقد الثاني من عمرها بمحافظة الغربية أمس، الثلاثاء، على الانتحار؛ بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري سمنود بعد حصولها على مجموع سيئ فى امتحانات الثانوية العامة، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.





أعلن وزير اللمياه والري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، أمس الثلاثاء، تأجيل اجتماعات مفاوضات سد النهضة إلى يوم الإثنين العاشر من أغسطس الجاري.





قرر مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، أمس الثلاثاء، تكليف سلطة عسكرية عليا بمسؤولية أمن بيروت، وذلك عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.



