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تعليم

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. تعرف على مصروفات كليات الجامعة البريطانية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:13 ص
الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية
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نهلة الشربينى
أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.

وأوضح المجلس أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ  95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة  والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

وننشر لكم مصروفات كليات الجامعة البريطانية:

مصاريف  كلية إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية: 109,200 آلاف جنيه.

مصاريف  كلية الإعلام 114,200 ألف جنيه.

مصاريف  كلية طب الأسنان: 180,000 ألف جنيه.

مصاريف  كلية الهندسة: 124,200ألف جنيه.

مصاريف كلية علوم الحاسب: 97,200 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض: 33,700ألف جنيه.

مصاريف  كلية الصيدلة: 105,000 ألاف جنيه.

مصاريف  كلية القانون: 97,200ألف جنيه.

مصاريف  كلية الآداب والإنسانيات (علم النفس/إنجليزي/صيني): 97,200 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطاقة والبيئة: 124,200 ألف جنيه.

 وقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساءالجامعات. ت
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