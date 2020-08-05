لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. تعرف على مصروفات كليات الجامعة البريطانية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.





وأوضح المجلس أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.





وننشر لكم مصروفات كليات الجامعة البريطانية:





مصاريف كلية إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية: 109,200 آلاف جنيه.





مصاريف كلية الإعلام 114,200 ألف جنيه.





مصاريف كلية طب الأسنان: 180,000 ألف جنيه.





مصاريف كلية الهندسة: 124,200ألف جنيه.





مصاريف كلية علوم الحاسب: 97,200 ألف جنيه.





مصاريف كلية التمريض: 33,700ألف جنيه.





مصاريف كلية الصيدلة: 105,000 ألاف جنيه.





مصاريف كلية القانون: 97,200ألف جنيه.





مصاريف كلية الآداب والإنسانيات (علم النفس/إنجليزي/صيني): 97,200 ألف جنيه.





مصاريف كلية الطاقة والبيئة: 124,200 ألف جنيه.



