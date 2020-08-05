اللهم احفظ سماءها وأرضها.. أحمد السقا يدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

ونشر احمد السقا صورة لعلم لبنان من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام

وعلق السقا على الصورة:" ‏اللهم احفظ “لبنان ” سماءها وأرضها وشعبها بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين "

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.





ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.