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فن

اللهم احفظ سماءها وأرضها.. أحمد السقا يدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:49 ص
احمد السقا
احمد السقا
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شروق حمدى
دعم الفنان أحمد السقا الشعب اللبناني، بعد حادث الانفجار الأليم الذي هز بيروت، مساء أمس.

 ونشر احمد السقا صورة لعلم لبنان من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام 

وعلق السقا على الصورة:" ‏اللهم احفظ “لبنان ” سماءها وأرضها وشعبها بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين "

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وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.


وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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