بكلمات مؤثرة.. شهيرة: ما حدث في بيروت كارثة فادحة.. فيديو

أعربت الفنانة شهيرة عن تأثرها بما حدث فى لبنان، متسائلة: "إزاى ده حصل حتى تعلن بيروت أنها مدينة منكوبة؟ هل إهمال أم عمل إرهابى؟"، متابعة: "مش قادرة أستوعب ما حدث للشعب اللبنانى الجميل" .





وأضافت "شهيرة " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى، أننا ننتظر نتائج التحقيقات فيما حدث فى بيروت ، منوهة إلى أن بيروت تخرج من كارثة إلى كارثة جديدة .





ودعت الفنانة شهيرة الله أن ينجي الشعب اللبناني فيما يحدث لديهم من انفجارات كبيرة ، موضحة أن ما حدث فى بيروت كارثة فادحة حتى أن أغلب المنازل سقط زجاجها .



