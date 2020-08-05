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توك شو

بكلمات مؤثرة.. شهيرة: ما حدث في بيروت كارثة فادحة.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:54 ص
الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة
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محمود محسن
أعربت الفنانة شهيرة عن تأثرها بما حدث فى لبنان، متسائلة: "إزاى ده حصل حتى تعلن بيروت أنها مدينة منكوبة؟ هل إهمال أم عمل إرهابى؟"، متابعة: "مش قادرة أستوعب ما حدث للشعب اللبنانى الجميل" .

وأضافت "شهيرة " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى، أننا ننتظر نتائج التحقيقات فيما حدث فى بيروت ، منوهة إلى أن بيروت تخرج من كارثة إلى كارثة جديدة .

ودعت الفنانة شهيرة الله أن ينجي الشعب اللبناني فيما يحدث لديهم من انفجارات كبيرة ، موضحة أن ما حدث فى بيروت كارثة فادحة حتى أن أغلب المنازل سقط زجاجها .

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت أسفر عن سقوط  30 قتيلا و3000 جريح حتى الآن.

وذكرت الوزارة أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي إتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات.
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