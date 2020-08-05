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ديني

وزير الصحة الكويتي يطلب من لبنان قائمة بالاحتياجات الطبية العاجلة لمجابهة آثار انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:20 ص
وزير الصحة الكويتي
وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح
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أ ش أ
أجرى وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اتصالا هاتفيا، مساء الثلاثاء، بنظيره اللبناني حمد حسن، طلب خلاله تزويد الكويت ‏بقائمة الأدوية والاحتياجات الطبية العاجلة، لتقديمها إلى بيروت على الفور.

وأكد الشيخ باسل الصباح، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وانطلاقا من حرص الكويت على الوقوف مع لبنان والتضامن معها، من خلال تقديم مساعدات طبية عاجلة؛ لمجابهة آثار الانفجار الضخم وتجاوز تداعياته.

وعلى صعيد اخر، أكد سفير الكويت لدى لبنان عبدالعال القناعي، أنه بعد التواصل المباشر مع السلطات المعنية في العاصمة بيروت، لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة بين الرعايا الكويتيين حتى الآن جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في وقت سابق من اليوم.

وقال القناعي - في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إنه اطمأن من خلال التواصل المباشر مع السلطات اللبنانية المعنية على حالة مواطني ومواطنات الكويت هناك إثر هذا الحادث الأليم.

وأشاد السفير الكويتي لدى لبنان، بالجهود الكبيرة المبذولة من كافة القطاعات في لبنان، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب بيروت لكل ما فيه استقرارها وأمنها.
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