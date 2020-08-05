AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة | أحمد حجازي يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


كشف الدولي المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون، حقيقة رحيله عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعد تردد أنباء عودته إلى صفوف الأهلي.


اختار أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق التشكيل المثالي للفريق الأبيض على مدار التاريخ من وجهة نظرهُ.


تقام اليوم، الأربعاء، 5-8-2020، عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة، للدوري الأوروبي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. 


- كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مفاوضات النادي الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي .



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. عودة الدوري الإنجليزي.. و رد رسمي لـ الفيفا من كهربا.. ومفاوضات الزمالك مع عمرو وردة.. وتعطل رحيل بن شرقي

أخبار الرياضة | محمد صلاح يكشف حقيقة الخلاف مع ماني.. وسر اختيار الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم مرتضى منصور.. وهيدرسفيلد يصدم الأهلي

أخبار الرياضة| مفاجأة بشأن رمضان صبحي.. خطوة رسمية من الأهلي ضد لافتات نادي القرن.. نتيجة مسحة كورونا الثالثة للزمالك.. مدرب أستون فيلا يتغزل في تريزيجيه

أخبار الرياضة .. تراشق بين شوبير وأحمد عيد عبد الملك .. عودة حسام حسن للأهلي .. وموعد مباراتي الزمالك ودجلة وليفربول ونيوكاسل

أخبار الرياضة.. حقيقة انضمام حسن شحاتة إلى قناة الأهلي.. شفاء حمدي فتحي من كورونا

ترشيحاتنا

جمال حمزة: حسن شحاتة معذور في عدم ضمي للمنتخب

هل تقبل صلاة من نسي التشهد ؟ الإفتاء توضح

هل تقبل أضحية تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تكشف مفاجأة

لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78.. و4 آلاف مصاب

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

حكم من لم يخرج نصيب الفقراء من الأضحية.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلويد تنبأ بموته قبل لحظات من مقتله.. تسريب فيديو مؤلم لـ لحظة القبض عليه

أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور

على حطام المسجد.. رفع الأذان من فوق الركام بعد انفجار بيروت .. فيديو