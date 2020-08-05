أخبار الرياضة | أحمد حجازي يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









- كشف الدولي المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون، حقيقة رحيله عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعد تردد أنباء عودته إلى صفوف الأهلي.









- اختار أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق التشكيل المثالي للفريق الأبيض على مدار التاريخ من وجهة نظرهُ.



